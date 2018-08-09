Луценко: Бывшего топ-менеджера "Укргазвыдобування" задержали на взятке прокурору

По данным правоохранителей, "цена вопроса" составила 200 тысяч долларов, а дело касается деятельности ОПГ Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о проведенной совместная операция Генинспекции ГПУ и Службы безопасности Украины, в результате которой по подозрению в коррупционных действиях был задержан бывший первый заместитель председателя правления "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов.

Как рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, правоохранители задокументировали факт передачи части оговоренной суммы взятки, а именно ста тысяч долларов.

"После заявления о предложении взятки и получение доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." – написал генпрокурор на своей странице.

Фото: пресс-служба ГПУ

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Напомним, не так давно начальника Балтского отдела полиции Одесской области, полковника Александра Немцева задержали на получении взятки. Как сообщается, офицер вымогал 10,5 тысяч гривен за "потерю" протокола об административном нарушении.

Ранее, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры. Действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек 22 500 долларов за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.