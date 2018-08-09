Луценко: Бывшего топ-менеджера "Укргазвыдобування" задержали на взятке прокурору

Сегодня, 15:27

По данным правоохранителей, "цена вопроса" составила 200 тысяч долларов, а дело касается деятельности ОПГ Януковича

Фото: facebook.com / LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com / LlutsenkoYuri

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о проведенной совместная операция Генинспекции ГПУ и Службы безопасности Украины, в результате которой по подозрению в коррупционных действиях был задержан бывший первый заместитель председателя правления "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов.

Как рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, правоохранители задокументировали факт передачи части оговоренной суммы взятки, а именно ста тысяч долларов.

"После заявления о предложении взятки и получение доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." – написал генпрокурор на своей странице.

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"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Напомним, не так давно начальника Балтского отдела полиции Одесской областиполковника Александра Немцева задержали на получении взятки. Как сообщается, офицер вымогал 10,5 тысяч гривен за "потерю" протокола об административном нарушении.

Ранее, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры. Действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек 22 500 долларов за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.
Янукович, Луценко, ГПУ, генпрокурор, сарган, Укргазвыдобування, Тамразов

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Источник:

"Сегодня"

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