Бывшие члены "Оппозиционного блока" стремятся помешать участию в президентской гонке Вилкулу

Бывшие члены "Оппозиционного блока" судятся, чтобы рейтинговая политсила, к которой когда-то принадлежали, не могла выдвинуть своего кандидата в президенты. Группа Юрия Бойко, который решил баллотироваться от другой политсилы, стремится помешать участию в президентской гонке Александра Вилкула, чью кандидатуру поддерживает "Оппозиционный блок". Поэтому сразу несколько человек подают идентичные иски, пытаясь лишить "Оппоблок" возможности принимать решения. Такая тактика рассчитана на короткую перспективу – именно на несколько недель, пока можно подавать документы в ЦИК, считает политолог Руслан Бортник.

"Я думаю, на это делаются сегодня все ставки. Ситуативно на этих три недели – заблокировать процесс съезда "Оппозиционного блока" и выдвижения кандидата в президенты", – говорит он.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение.