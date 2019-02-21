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Бывшие президенты Украины дали советы следующему гаранту и бизнесменам

Сегодня, 23:17

На бизнес-форуме в Киеве говорили о шагах, которые приведут к экономическому прорыву Украины

Бывшие президенты Украины дали советы следующему гаранту и бизнесменам Политика На бизнес-форуме в Киеве говорили о шагах, которые приведут к экономическому прорыву Украины


 

Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко сегодня дали советы следующему гаранту. На бизнес-форуме в Киеве говорили о шагах, которые приведут к экономическому прорыву Украины. На что стоит обратить внимание всем кандидатам – расскажет корреспондент Юрий Гула. Он продолжает цикл "Украина выбирает президента".

Неспешным шагом, втроем они заходят в большой зал: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Первый президент Украины хочет сесть посередине. Но коллеги просят занять место рядом.

В зале нет ни депутатов, ни кандидатов в президенты – в основном бизнесмены. Интересуются, как поднять экономический уровень страны и сделать так, чтобы бизнес развивался. Первым советы дает Кравчук. Говорит, фундамент государства – это и есть бизнес. Он должен быть открытым, честным и равным для всех.

"Почему в Украину не идут инвесторы? Причина не война, а отсутствие веры в то, что государство защитит их интересы, их собственность в Украине. Есть люди бизнеса, которые ставят разные цели. Ну, скажем, берем Пинчука, берем Рината Ахметова. Ну кто может сказать, что они не помогают людям!", – говорит президент Украины 1991-1994 Леонид кравчук.

К примеру, в прошлом году в госказну поступило более 900 млрд гривен. Более трети этих поступлений заплатили предприятия в виде налогов. Одним из самых крупных в Украине несколько лет подряд является SCM Рината Ахметова. Частная финансово-промышленная группа уступила в количестве уплаченных налогов разве что государственному Нафтогазу.

"Крепкий и защищенный бизнес – крепкое государство", – добавляет второй президент Леонид Кучма.

Говорит, Украина за последние годы потеряла 20 процентов промышленного потенциала. Фактически, страна на пороге деиндустриализации. В прошлом году не построили ни одного самолета. А тысячи земляков выехали за границу. Наших работников в соседней Польше уже даже признали одним из двигателей экономики. И дает советы кандидатам в президенты.

"Надо искать не врагов в бизнесе и политике, а партнеров. А мы все время что делаем – деремся. У будущего президента, а затем и парламента, в сегодняшней ситуации – экономика должна быть на первом месте в повестке дня, а не на последнем" , – говорит президент Украины 1994-2005 Леонид Кучма.

Одни из главных отечественных отраслей, которые могут поднять экономику, уверены президенты: машиностроение, металлургия и сельское хозяйство. И секрет успеха кроется в честных отношениях: вывести бизнес из тени, создать новые рабочие места, – говорит Виктор Ющенко. Кандидатам и будущему правительству в первую очередь советует изменить экономическую дорожную карту.

"Видеть доктрину экономической безопасности Украины – это миссия кандидата. Жить в теневой экономике она не хочет. Она хочет новую доктрину отношений с государством, властью. Работать по-чистому, по-белому, платить налоги, создавать рабочие места. Платить не зарплату в конвертах, а реальную зарплату", – добавляет президент Украины 2005-2010 Виктор Ющенко.

10 действенных шагов, некий экономический план, пообещали создать президенты. И предложили бизнесменам обсудить его через 2 недели. Хотят, чтобы предложения предпринимателей легли в основу будущей экономической политики государства.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

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Тег выборы, Ющенко, Кравчук, Кучма, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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