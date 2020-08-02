Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину

Бывший участник президентской гонки в Беларуси и экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который ранее сбежал из своей страны в Россию, теперь выехал еще дальше – в Украину.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря политика Алексея Урбана.
"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", – сказал он.
Напомним, что Валерий Цепкало объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Беларуси, но Центризбирком отказался его зарегистрировать, аргументировав этом тем, что он не набрал достаточное количество подписей.
Любопытно, что при 100 тыс. необходимых подписей его инициативная группа подала в ЦИК более 200 тыс., но достоверными из них были признаны лишь менее 80 тыс. Цепкало пытался обжаловать решение комиссии в Верховном суде Беларуси, но получил отказ.
В прошлом месяце он сообщил о переезде в Россию вместе с детьми из-за готовившегося задержания. При этом его супруга Вероника осталась на родине, где она участвует в избирательной кампании жены другого соперника Александра Лукашенко на выборах – Светланы Тихановской, чей муж Сергей был арестован.
Раньше Валерий Цепкало заявлял о намерении созвать пресс-конференцию в Киеве, а также городах Европы и США.
Также с репрессиями столкнулся и другой участник выборов – банкир и общественный деятель Виктор Бабарик, которого тоже арестовали. Это вызвало резкую реакцию ЕС и спровоцировало массовые протесты в Минске и других крупных городах.
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