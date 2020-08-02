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Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину

2 августа, 12:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сейчас Валерий Цепкало находится в Киеве, раньше он собирался выступить с пресс-конференцией

Бывший участник президентской гонки в Беларуси и экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который ранее сбежал из своей страны в Россию, теперь выехал еще дальше – в Украину.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря политика Алексея Урбана.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", – сказал он.

Напомним, что Валерий Цепкало объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Беларуси, но Центризбирком отказался его зарегистрировать, аргументировав этом тем, что он не набрал достаточное количество подписей.

Валерий Цепкало. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Валерий Цепкало. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

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Любопытно, что при 100 тыс. необходимых подписей его инициативная группа подала в ЦИК более 200 тыс., но достоверными из них были признаны лишь менее 80 тыс. Цепкало пытался обжаловать решение комиссии в Верховном суде Беларуси, но получил отказ.

В прошлом месяце он сообщил о переезде в Россию вместе с детьми из-за готовившегося задержания. При этом его супруга Вероника осталась на родине, где она участвует в избирательной кампании жены другого соперника Александра Лукашенко на выборах – Светланы Тихановской, чей муж Сергей был арестован.

Раньше Валерий Цепкало заявлял о намерении созвать пресс-конференцию в Киеве, а также городах Европы и США.

Также с репрессиями столкнулся и другой участник выборов – банкир и общественный деятель Виктор Бабарик, которого тоже арестовали. Это вызвало резкую реакцию ЕС и спровоцировало массовые протесты в Минске и других крупных городах.

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Беларусь репрессии политическое убежище выборы президента Александр Лукашенко
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