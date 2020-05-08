Бывший президент Латвии: Путин застрял в машине времени

Экс-президент посоветовала украинцам никогда не забывать свои национальные корни и богатство своей культуры и языка

Президент РФ Владимир Путин "застрял в прошлом" и снова хочет воссоздать Советский Союз и искоренить такое понятие, как украинская нация. Но Украина должна построить такое государство, которое будет выгодно отличаться от России. Об этом сказал во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности шестой президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Он застрял в машине времени. Он признается сам, что воспитывался на пропагандистских фильмах о советском героизме. И я боюсь, что он так и не повзрослел с тех пор в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций", – сказала она.

Вике-Фрейбергу удивляют заявления в Москве, что якобы нет такого понятия, как украинская нация или украинский язык.

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"Поэтому перед украинской нацией стоит задача самоутверждения, показать, насколько эффективно она может обеспечить собственное управление. Я думаю, что лучшим способом противостояния упомянутой пропаганде является утверждение такого государства в Украине, которое имело бы наглядные преимущества над тем, что строится по ту сторону границы (в России – ред.)", – подчеркнула бывший латвийский лидер.

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Она посоветовала украинцам никогда не забывать свои национальные корни и богатство своей культуры и языка.

"Также важно понимать для себя, что каждая нация имеет право на существование так же, как каждый человек имеет право жить, дышать и мечтать. И необходимо, чтобы каждая нация поняла: если нация мечтает о том, чтобы стать лучше, то эта мечта не должна включать желание подавлять других. Мы должны мечтать вместе о лучшем будущем для каждой нации, для сообществ наций, объединенных общими целями. Мы все являемся частью единого человечества, а человечество может изменяться к лучшему", – резюмировала Вике-Фрейберга.

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Как мы уже писали, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на этом же Форуме говорил, что Вторая мировая война была развязана двумя тиранами – Гитлером и Сталиным, а Путин продолжает их дело. Он считает, что для усмирения агрессора необходимо создать антидиктаторскую коалицию.

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