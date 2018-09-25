Разведчик рассказал, почему РФ не решится пойти на военную эскалацию в Азове

Успешно проведенная передислокация двух вспомогательных судов ВМС Украины в акваторию Азовского моря свидетельствует о том, что Россия с учетом той мощи, которую сконцентрировали украинские военные на украинском побережье Азова, не решится пойти на какое-то военное обострение ситуации в регионе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Во-первых, Украина на Азове усилила сухопутную группировку соответствующей военной техникой и вооружениями. У нас там есть ствольная ракетная артиллерия, авиация и крылатые ракеты, способные бить по вражеским целям на 100-300 км не только в азовской акватории, но и в местах их базирования. И, конечно, они не дадут россиянам никакой возможности десантироваться на украинском побережье. Во-вторых, согласно двустороннему договору 2003 года и протоколам к нему, в Азовском море определена серединная линия, которая размежевывает украинскую часть Азова и российскую. Также, как и Керченский пролив. Поэтому Украина имеет полное право заводить в свою часть Азовского моря через Керченский пролив как гражданские суда, так и военные", – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт напомнил, что Кабмин и СНБО приняли решение обустроить военно-морскую базу на побережье Азовского моря, чтобы создать там корабельно-катерную группу, "которая в случае чего, могла бы дать достойный отпор около 40 военным кораблям и катерам РФ с портом прописки на ее территории".

"Это второй фактор, который дает основания говорить, что Россия не осмелится на какие-то активные действия относительно того, чтобы запретить нам (или еще что-то) действовать в направлении деблокирования судоходства и навигации", – пояснил Богдан.

По его словам, также сейчас наблюдается усиление поддержки Украины в мире с признанием ее стратегическим партнером и союзником со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

"И тот факт, что украинские суда на Азов сопровождали американские военные самолеты-разведчики, свидетельствует о том, что наши партнеры – на украинской стороне. Они отслеживают ситуацию и в определенной мере являются гарантом того, что Россия не осмелится по всем названным обстоятельствам прибегнуть к агрессивным действиям, направленным на захват у Украины других территорий, морских зон, портов и т.д.", – рассказал ветеран внешней разведки.

Он добавил, что в информационное пространство Украины нередко вбрасываются некоторые панические материалы, мол, Москва будет как-то реагировать на попытки Киева взять под контроль морские акватории и деблокировать судоходство, а также что РФ в ответ может предпринимать определенные агрессивные действия против украинской стороны.

"Не надо на это реагировать! Мы укрепляем свою обороноспособность. Такая информация свидетельствует о том, что в Кремле наблюдается определенный элемент истерики. Узурпатор Путин поломал об Украину зубы. Это – не Приднестровье, не Чечня, даже не Грузия. Украина – это большая территория и состоявшееся государство, которое наращивает свою обороноспособность и, в конце концов, имеет тех союзников, которые помогают усиливать мощь обороны", – отметил он.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск и станут там основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Полищук отмечал, что передислокация двух украинских судов на Азов через Керченский пролив и создание в Бердянске украинской военно-морской базы не уравновешивает ситуацию в азовской акватории, "но является демонстрацией того, что Украина наконец всерьез отнеслась к вопросу безопасности".