Бывший "слуга народа" подал в суд на Разумкова из-за банковского закона

Нардеп обвинил спикера и главу финансового комитета в нарушении Регламента при рассмотрении закона о банках

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной административный суд Киева в отношении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Нардеп обвиняет их в неправомерных действиях при рассмотрении банковского закона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВР девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", – говорится в сообщении.

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Также Поляков требует признать противоправными действия Даниила Гетманцева, который, по его мнению, не обеспечил соблюдение Регламента ВР и закона "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания комитета 30 марта. Его не удовлетворили действия главы комитета при включении, рассмотрении и принятии решений по проектам вышеуказанного закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее парламент запустил специальную процедуру рассмотрения законопроекта о банках, поскольку к нему было подано более 16 тысяч поправок (большая часть от Полякова). Принятие закона могло затянуться на месяцы, но депутаты сделали это за один день – 13 мая. Законопроект №2571-д в СМИ часто называют "антиколомойским", отмечая, что его главная цель – сделать невозможным возврат ПриватБанка бывшим акционерам. Но на самом деле документ касается вовсе не одного банка, а сразу всех. Читайте подробнее, что предполагает закон о банках.

Однако этот документ так и не дошел на подпись к спикеру, поскольку был заблокирован двумя проектами постановлений об отмене его принятия.

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