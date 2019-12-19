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Бывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у Зеленского

19 декабря, 23:14

Верховный Суд признал противоправным отмену назначения Горковенко членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Юрий Горковенко

Юрий Горковенко / Фото: Facebook

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, который отменил назначение Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал противоправным и отменил Указ президента Украины от 24 мая 2019 № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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В то же время суд отказал Горковенко в удовлетворении исковых требований об увольнении члена Нацсовета Юрия Зиневича и восстановлении Горковенко в должности члена Нацсовета.

Решение можно обжаловать в Большой Палате Верховного Суда в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

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Напомним, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны были завершиться в июле. По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.

На официальном сайте президента появился указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В итоге бывший президент Петр Порошенко назначил членом Нацсовета Горковенко. А другим указом он назначил Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Но недолго так все продержалось – Зеленский отменил указы Порошенко. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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