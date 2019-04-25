Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России
Обращение прозвучало на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом
Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне, отмечает пресс-служба главы государства по итогам его встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.
"Собеседники осудили последнее решение президента РФ относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Порошенко и Линкявичус отметили, что "это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, прямо противоречит Минским договоренностям и подрывает мирный процесс на Донбассе".
"Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне", - добавили в пресс-службе.
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