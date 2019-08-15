Ценник парламента: во сколько партиям обошлось одно место в Верховной Раде

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Пока нардепы вовсю обсуждают число комитетов в Верховной Раде IX созыва, эксперты посчитали, во сколько партиям на выборах обошелся каждый голос. "Сегодня" разобрались, чей избиратель оказался дороже всего и какая из политсил больше всего заплатила за один депутатский мандат.

Цена голоса

В Комитете избирателей Украины выяснили, сколько партии потратили на выборы, сопоставив эти расходы с количеством полученных голосов. Самый "дорогой" избиратель оказался у партии "Факел", занявшей последнее место. На избирательную гонку она потратила почти 6,6 млн грн (4 млн 173 тыс. грн избирательного залога и еще 2,4 млн грн на агитацию) и получила поддержку 7739 человек. В итоге один голос партии обошелся в 861 грн. Похожий результат продемонстрировала и партия "Независимость": потратив почти такую же сумму, она набрала 7970 голосов, а значит, каждый из них ей обошелся в 809 грн. Замыкает тройку аутсайдеров "Самопомич" — при расходах в 32,8 млн грн за нее проголосовали 91 тыс. избирателей. Каждый голос, отданный за партию, стоил 359 грн.

Дешевле всего оказались голоса "Слуги народа". Несмотря на тот факт, что партия потратила на агитацию больше всех (114 млн грн), каждый избиратель стоил ей всего 19 грн. Это связано с мощнейшей поддержкой партии — за нее проголосовало 6,3 млн человек. Напомним, что один голос, отданный за Владимира Зеленского на президентских выборах, стоил ему 16 грн. Также скромные суммы отдали за одного избирателя в "Оппозиционной платформе — За жизнь" (34 грн). Если же говорить о других политсилах, которые преодолели порог в 5% и попали в парламент, то одна галочка за "Батькивщину" стоила 76 грн, "Европейскую солидарность" — 88 грн, а "Голос" — 129 грн.

Стоимость мандата

Мы также посчитали, во сколько каждой партии обошелся мандат народного депутата. Больше всего за одно "кресло" выложили в "Голосе", который ведет в парламент 17 человек — 6,4 млн грн (при затратах на всю кампанию в 109 млн грн). Второй по стоимости оказался мандат "Европейской солидарности" — 4,5 млн грн за каждого из 23 нардепов. На третьем месте оказалась "Батькивщина". Потратив в общей сложности больше 91 млн грн и получив в свою команду 24 человека, партия "заплатила" за каждого из них 3,8 млн грн.

Четвертой по затратности на одного депутата оказалась "Оппозиционная платформа" — 1,7 млн грн. Наконец, самым недорогим мандат оказался у "Слуги народа" — по списку партии прошли рекордные 124 человека, а значит, один мандат президентской партии обошелся в 958 тыс. грн.

Нужно усилить контроль за партиями

Партии, участвовавшие в выборах, потратили почти 903 млн грн (без учета залогов), а прошедшие в парламент — 467 млн грн. Однако глава КИУ Алексей Кошель предупреждает: это далеко не все деньги, потраченные на выборы политсилами:

"Традиционно реальные расходы партий были гораздо выше, чем показано в финансовых отчетах. Там не отражены расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещения заказных материалов в СМИ, так называемой джинсы".

Аналитик движения "Чесно" Елена Никулина говорит, что сюда же можно записать и агитацию до официального старта выборов.

"Правила контроля за финансированием партий не очень жесткие, а госрегуляторы — Центризбирком и правоохранительные органы — не очень сильно контролируют эти вопросы. И у нас нет реальных случаев, когда партии или политики понесли ответственность за нарушения в финансировании. В целом с этой проблемой поможет справиться усиление контроля за партиями. Да, это больше административное решение, но практика показывает, что оно работает", — отмечает она.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как прошло подготовительное заседание Рады и о том, что в "Голосе" рассказали, на какие комитеты претендуют. Вакарчук призвал назначать в комитеты Рады и Кабмин профессионалов, а не руководствоваться политическими квотами.

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