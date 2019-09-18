Центр Разумкова обнародовал результаты соцопроса об открытости заседаний правительства

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Вопрос будущего украинской газотранспортной системы стал единственным, о котором чиновники рассказали журналистам в пресс-центре правительства. Само заседание было закрытым для прессы – таковы новые правила нового Кабмина.

Однако почти 70% украинцев настаивают, чтобы заседания правительства были открытыми.

Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный Центром Разумкова.

Систему публичности власти одним из первых ввел в Кабмине в 2016 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Тогда журналисты получили доступ в зал заседаний на более длительное время, чем продолжается вступительное слово главы правительства.

"Сегодня будет происходить первое заседание Кабинета министров Украины, которое будет транслироваться от первой до последней минуты в прямом эфире. Поэтому я прошу отнестись к этому с пониманием, так как это довольно длительная процедура. Но надеюсь, что это даст возможность стране и общественности видеть полностью прозрачность процедур принятия решений правительством Украины", – заявил 11 февраля 2016 года на заседании правительства Арсений Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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