Центризберком возместил пяти партиям расходы на агитацию: стала известна сумма

Компенсацию получили партии, которые прошли в Раду по итогам внеочередных выборов

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия своим решением возместила пяти парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на внеочередных выборах 21 июля 2019 года на общую сумму 467 млн 327 тыс 638 грн.

Так, партии "Слуга народа" возмещено 114 млн 640 тыс 272 грн, партии "Голос" 105 млн 669 тыс 560 грн, "Европейской солидарности" – 99 млн 494 тыс 126 грн.

Партия "Батькивщина" получит " 87 млн 214 тыс 297 грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60 млн 309 тыс 381 грн.

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Напомним, Верховная Рада одобрила закон, который забирает право на государственное финансирование у партий, не набравших 5% голосов в многомандатном избирательном округе на последних парламентских выборах.

Законопроект № 1029, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, поступил в Раду 29 августа и был определен главой государства как неотложный. В первом чтении его поддержали 11 сентября, а во втором – сегодня, 2 октября.

Речь идет, в частности, о внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях".

На данный момент госфинансирование получают партии, набравшие не менее 2% на выборах.

Новости "Сегодня" писали, что 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Подробности читайте в материале – Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня".

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