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Центризбирком раздал последние партии бюллетеней

19 июля, 21:41

В ЦИКе сообщили, что для проведения выборов в Украине все готово


Избирательные участки, которых по стране около 30 тысяч, сегодня получали последние партии бюллетеней.

В отдельных округах в воскресенье избиратели увидят отметки "выбыл" напротив фамилий кандидатов, которых Центризбирком не допустил к выборам. Между тем, некоторые претенденты до сих пор пытаются отсудить свое право принять в них участие.

В частности, завтра Верховный суд будет рассматривать законность повторного отказа в регистрации экс-депутату Александру Онищенко. Вчера шестой апелляционный суд вновь позволил ему баллотироваться. Отсутствие его в стране в течение последних пяти лет объяснили обучением экс-кандидата в испанской школе верховой езды, а вовсе не сокрытием от следствия. Но Центризбирком это решение обжалует.

Кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий тоже получил запрет от комиссии. Потому что не придерживался необходимого срока проживания в стране. Но в Верховном суде смог отвоевать право баллотироваться. Тем не менее, Центризбирком просит правоохранителей тщательно проверить кандидата на предмет иного нарушения законов Украины.

"На сегодня мы имеем, действительно, кандидата, которого зарегистрировано, и который имеет как украинское, так и иностранное гражданство. Четвертая статья Конституции устанавливает, что в Украине единственное гражданство. Из этого и исходила Центральная избирательная комиссия, когда оценивала документы", – говорит председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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Тег кандидаты, ЦИК, избиратели, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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