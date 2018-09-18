Цены на газ вырастут, а военным поднимут зарплаты: итоги дня

ОБЩЕСТВО

21 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

5421 уголовное преступление по информации Национальной полиции, за первое полугодие этого года было зарегистрировано в Шевченковском районе Киева. На втором месте Соломенский район – 4256 преступлений. Далее идут: Голосеевский – 3901, Оболонский – 3244, Деснянский – 3212, Днепровский – 3196, Святошинский – 2909. Наиболее спокойными оказались Подольский и Печерский районы: соответственно, 1552 и 1474 преступления.

Не менее 10 тыс. грн должен будет получать украинский солдат с 1 января 2019 года, заявил президент Петр Порошенко.

Увеличение на 18% расходов на Министерство социальной политики в годовом выражении предусматривает проект государственного бюджета на 2019 год – до 179 млрд 645 млн грн.

Будут работать постоянно ремонтники на столичном Южном мосту. Об этом заявил заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов. По его словам, мост испытывает запредельные нагрузки и нуждается в постоянном обновлении деформационных швов на стыках и других работах по поддержанию его работоспособного состояния.

С 15 до 17 человек будет увеличен состав Центральной избирательной комиссии. Это решение позволит разблокировать процесс обновления ее состава, и сформировать новую ЦИК, которая и займется выборами 2019 года.

Откроется бизнес-центр Maidan Plaza в киевском Доме профсоюзов, который находится на улице Крещатик, после завершения его ремонта.

Увеличение на 15,9% в годовом измерении расходов на Министерство образования и науки предусматривает проект государственного бюджета на 2019 год – до 110 млрд 663 млн грн.

Заболели 440 человек корью в Украине за прошлую неделю – 187 взрослых и 253 ребенка. Заболеваемость была на уровне предыдущей недели, сообщил Минздрав. С начала года заболели 31 123 человека – 12 752 взрослых и 18 371 ребенок. Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек – девять детей и четверо взрослых.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 10 копеек до 28,1 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 сентября.

На 1,47% меньше чем на начало года, по состоянию на начало июля года составлял валовой внешний долг Украины – 113,751 млрд долл.

Достигнута принципиальная договоренность с Международным валютным фондам о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Сократилось на 2% в годовом выражении производство молока в Украине в январе-августе – до 6,998 млн тонн. За прошлый год производство выросло на 0,5%.

Возросло на 3% в годовом выражении производство яиц за восемь месяцев – до 11,069 млрд шт. За прошлый год производство выросло на 3,2%.

На 2% меньше в годовом выражении морские порты Украины в январе-августе перевалили грузов. За этот период они приняли и отправили 7735 судов, что на 22 ед. выше аналогичных показателей 2017 года.

Может заработать в четвертом квартале этого года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), но только в случае пересмотра бюджета на текущий год и расширения финансирования на 80 млрд грн, сообщил первый вице-премьер министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

На 4,3% меньше в годовом выражении составило поголовье крупного рогатого скота – 3,927 млн. Поголовье свиней уменьшилось на 4,5% – до 6,477 млн, овец и коз – на 3,6%, до 1,567 млн. Поголовье птицы выросло на 2,8%, составив 245,451 млн.

Повысить все тарифы не менее чем на 12% такую возможность рассматривает "Укрзализныця" на 2019 год, сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев. "Иначе быть не может. Если в этом году индекс цен товаропроизводителей вырос на 12%, у нас повышение цен вряд ли может быть меньше. Это можно оттягивать, переносить с года на год, но повышение стоимости наших перевозок всегда будет напрямую связано с ростом цен на другие виды промышленной продукции, потому что они входят в состав нашей себестоимости".

Рост на 19,4% урожая кукурузы прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия в 2018 году по сравнению с 2017 годом – до 29,5 млн тонн.

МИР

Погиб 31 человек в США в результате мощного урагана Флоренс, больше всего жертв в штате Северная Каролина, где погибли 25 человек. Еще шесть человек стали жертвами в Южной Каролине. По оценкам экспертов, материальный ущерб от урагана превышает 17 миллиардов долларов.

Провел 10-часовой разведывательный полет 17 сентября стратегический беспилотник RQ-4А Global Hawk ВВС США вдоль линии разграничения на Донбассе. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и курсировал по дуге вдоль линии разграничения. Летал на высоте 15-16 тыс. метров на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

Составили 83% пассажиро-километров в 2016 году поездки автомобилями в ЕС, по сравнению с 9% передвижений городскими и междугородними автобусами и троллейбусами, а также 8% – поездами. Среди государств-членов ЕС наибольшая доля пассажиро-километров по авто была в Литве (90%). В поездках на поездах наибольшая доля у Австрии (12%), а по городским и междугородным автобусам и троллейбусам – крупнейшая доля у Венгрии (22%).

Объявил о введении новых 10%-ных пошлин президент США Дональд Трамп на товары из Китая в объеме 200 млрд долл. Они вступят в силу 24 сентября. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает тарифы на дополнительный импорт в размере 267 млрд долл", — говорится в заявлении Трампа.