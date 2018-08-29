Чалый: На похоронах Маккейна будут представители Украины

Посол отметил, что Маккейн является другом украинского народа и этому надо отдать должное

В церемонии похорон американского сенатора Джона Маккейна будут присутствовать представители Украины, однако пока не известно, кто именно. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Радио Свобода.

"Сейчас решаются протокольные вопросы. Очевидно, что из Украины будут представители, не могут не быть. Но какого уровня... Фактически это частное событие... Здесь каждый должен определяться и решать согласно своим персональным отношениям с сенатором Маккейном", – сказал Чалый.

На вопрос, может ли участие официальной делегации Украины ухудшить отношения Киева с президентом США Дональдом Трампом, Чалый напомнил, что Маккейн посещал линию столкновения на Донбассе, является другом украинского народа и этому надо отдать должное.

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"Плюсы, минусы, последствия... Я думаю, что это не тот случай, когда надо измерять так. Хотя вы правы, могут быть различные интерпретации, но мое впечатление такое – тут надо определяться, слушать сердце, а не большие геополитические схемы", – отметил посол.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.