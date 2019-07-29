Американский истеблишмент видит в новом президенте Украины и надежду, но есть и опасения

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Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-29T11:18:00+03:00 Политика Американский истеблишмент видит в новом президенте Украины и надежду, но есть и опасения

Пока идет подготовка к визиту президента Владимира Зеленского в США, сами американские политики и чиновники двояко относятся к новой власти в Украине.

Уволенный с должности посла Украины в США Валерий Чалый, который заканчивает свою дипломатическую миссию в Америке, в интервью "Укринформу" указал на позитивные и негативные моменты.

По его словам, с одной стороны в США позитивно оценивают приход к власти Зеленского и его партии, так как они заручились поддержкой подавляющего большинства украинцев и можно рассчитывать на скорые результаты внутри страны.

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"Здесь (в США – ред.) существует такое видение, что результаты выборов в Украине, победа нового президента Владимира Зеленского с подавляющей поддержкой украинцев дали новое окно возможностей для быстрого продвижения совместных инициатив. После того, как правящая партия получила большой мандат доверия, появились надежды, что можно достичь быстрых результатов с учетом монопольного по сути контроля президента над парламентом и правительством", – сказал Чалый.

В то же время американцам не очень понравился жест Зеленского о новой люстрации политиков и чиновников, работавших во власти последние пять лет.

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"Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача власти и дипломатии в США – снять эту настороженность. Здесь это фактически восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников. В Соединенных Штатах хорошо помнят авторитарный режим Януковича, и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена", – уточнил дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Отметим, что относительно будущей встречи Зеленского с Трампом говорилось о конце августа, назывался и сентябрь, но точной даты пока нет.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

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