Чалый рассказал, какое военное оборудование Украина запрашивает у США

Сегодня, 02:25

Посол сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах

Валерий Чалый. Фото: ru.krymr.com
Валерий Чалый. Фото: ru.krymr.com

Украина подала запрос в официальный Вашингтон, который ранее ранее предоставил противотанковые ракетные комплексы Javelin, касаемо покупки систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", – отметил он.

Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "наивысшем и высоком уровне", а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

Как рассказывал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что на испытаниях украинские ПТРК "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.
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