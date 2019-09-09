Час вопросов к правительству: Разумков назвал дату, когда министры придут в Раду

В сентябре у нового правительства напряженный график и министры не смогут прийти в парламент и отвечать на вопросы депутатов

/ Фото: AFP

Новые министры пока только осваивают свои кабинеты и готовят проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, поэтому на ближайших "пленарных пятницах" их не будет. Час вопросов к правительству пройдет 11 октября. Об этом заявил на Согласительном совете парламента спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что помимо законопроекта о госбюджете, Кабмин должен в этом месяце представить программу своей деятельности, а на это отводится месяц (до конца сентября).

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"Календарным планом не предусмотрен Час вопросов к правительству в пятницу, 13-го, и 20-го сентября ... Это связано с тем, что, согласно статье 96 Конституции Украины, Кабинет министров не позднее, чем 15 сентября должен подать в Верховную Раду Украины проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год. Вместе с проектом закона представляется также доклад о ходе выполнения государственного бюджета Украины текущего года. Кабинет министров был сформирован только 29 августа, поэтому давайте немного подождем для того, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли предложить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины программу деятельности правительства ... А с другой стороны, сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме, готовясь к тому, чтобы подать нам как можно более качественно подготовленный проект бюджета на 2020 год", – объяснил Разумков.

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Спикер Рады отметил, что в итоге было принято решение о проведении Часа вопросов к правительству 11 октября.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила новое правительство. Из "старых" чиновников оставили только двоих: министра внутренних дел Арсена Авакова и главу финансов Оксану Маркарову, другие же попали в Кабмин впервые. При этом само правительство чуть уменьшилось: например, объединили Министерства экономразвития и аграрной политики, энергетики и экологии, а также ветеранов и временно оккупированных территорий. Новости "Сегодня" писали, что нужно знать о новом правительстве Украины.

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