Час вопросов к правительству в Раде, переговоры по газу с Россией: топ-темы дня

Украинский парламент должен пообщаться с членами Кабмина и за несколько часов проголосовать ряд законопроектов

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

В пятницу, 20 декабря, в Украине, Европе и за океаном состоится ряд знаковых событий, за которыми будут следить новости "Сегодня".

Проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке – Час вопросов к правительству, второе чтение изменений в Госбюджете-2020 о Фонде развития предпринимательства, а также изменения в законодательстве о перезагрузке власти.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Берлине проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом о реализации итогов "нормандского саммита" в Париже, энергетической безопасности Европы, европейской и евроатлантической интеграция Украины. Также Пристайко встретится с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, министром экономического сотрудничества Гердом Мюллером и влиятельными политиками Германии.

Реклама

В Апелляционном суде проходит заседание, на котором рассматривают жалобу на содержание под стражей, Андрея Антоненко , подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В Минске Киев и Москва продолжат переговоры по газовым вопросам после консультаций в Берлине. По итогам прошедших накануне переговоров Украины, ЕС и России был разработан проект будущего соглашения по газу .

В тренде Рада ввела реестр педофилов

Палата общин британского парламента проголосует по законопроекту, который включает в себя сделку с Брюсселем по условиям выхода страны из Евросоюза, запланированного на 31 января 2020 года. Это уже пятая попытка британского правительства добиться от законодателей утверждения соглашения по Brexit .

В Санкт-Петербурге состоится заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется, что перед ним президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Россия пытается вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН свою резолюции о борьбе с киберпреступностью. Однако США считают, что инициатива Москвы приведет только к отвлечению ресурсов, необходимых для борьбы с киберпреступностью.

Напомним, адвокаты подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь также подали апелляцию на арест , однако ее рассмотрение перенесено на 8 января 2020 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама