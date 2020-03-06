Часы тикают: стало известно, сколько Зеленский отводит на решение ситуации с Донбассом

«Я не потрачу свои пять лет на президентском посту, чтобы работать над „Минском“», - заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский отвел год для достижения результатов по ситуации на Донбассе и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок "нормандский формат" не принесет эффективных результатов.

Об этом пишет The Guardian.

"Часы тикают. Правительство может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено", — сказал Зеленский.

"Я не потрачу свои пять лет на президентском посту, которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над „Минском". Я не буду так делать".

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Он напомнил, что у Киева есть несколько планов, на тот случай, если переговоры не принесут результатаи из них необходимо будет выйти.

Зеленский ожидает реакции от российской стороны и отсчитывает годовой срок от момента встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

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По словам украинского лидера, во встрече было несколько "эмоциональных моментов". "Мне кажется, что он Путин меня услышал. У меня есть такое ощущение, и я надеюсь, что оно меня не обманывает", — резюмировал Зеленский, комментируя встречу "Нормандской четверки" в Париже.

Больше об этом вы можете узнать в специальном материале "Вторая встреча Зеленского и Путина: на каких условиях она возможна" на сайте "Сегодня".

Напомним, 9 декабря прошлого года в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Добавим, что Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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