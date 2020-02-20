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Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля

20 февраля, 05:18

В США считают, что Путин не заинтересован в распаде Украины

Бывший спецпредставитель США по Украины Курт Волкер, который уже комментировал стратегию Зеленского по Донбассу, считает, что России важнее взять Украину под свой контроль, чем ее распад, а этого можно добиться в том случае, если есть лояльная украинская власть.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Он уверен, что нужно создать такие условия, чтобы Москва сама отцепилась от Украины.

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"Путин и Россия оккупировали Донбасс и Крым, используя военную силу. Однако никто даже не рассматривает возможность того, что Украина вернет их так же – силой, потому что это невозможно сделать. Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему следует уйти из Украины. Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой для Москвы. Я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль (чем распад Украины. – Ред.). Но дело в том, что этого не произойдет", – сказал Волкер.

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Американский дипломат объяснил, что Украине нужно и дальше предоставлять помощь, усиливать оборону для сопротивления российской агрессии, а также демонстрировать, что оккупация украинской территории вредит самой России.

"Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника… Путин стремится к тому, чтобы ваша борьба за свои территории продолжалась еще очень долго. Я не думаю, что Россия планирует уходить из Донбасса когда-либо в обозримом будущем. И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", – подчеркнул он.

Недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как Путина подставили его же советчики в 2014 году при попытке захватить Украину. По его словам, юг нашей страны не пошел за Путиным, чего не ожидали в Кремле.

Смотрите полную версию интервью:

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Россия Владимир Путин Курт Волкер

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