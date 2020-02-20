Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля

Бывший спецпредставитель США по Украины Курт Волкер, который уже комментировал стратегию Зеленского по Донбассу, считает, что России важнее взять Украину под свой контроль, чем ее распад, а этого можно добиться в том случае, если есть лояльная украинская власть.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Он уверен, что нужно создать такие условия, чтобы Москва сама отцепилась от Украины.

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"Путин и Россия оккупировали Донбасс и Крым, используя военную силу. Однако никто даже не рассматривает возможность того, что Украина вернет их так же – силой, потому что это невозможно сделать. Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему следует уйти из Украины. Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой для Москвы. Я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль (чем распад Украины. – Ред.). Но дело в том, что этого не произойдет", – сказал Волкер.

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Американский дипломат объяснил, что Украине нужно и дальше предоставлять помощь, усиливать оборону для сопротивления российской агрессии, а также демонстрировать, что оккупация украинской территории вредит самой России.

"Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника… Путин стремится к тому, чтобы ваша борьба за свои территории продолжалась еще очень долго. Я не думаю, что Россия планирует уходить из Донбасса когда-либо в обозримом будущем. И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", – подчеркнул он.

Недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как Путина подставили его же советчики в 2014 году при попытке захватить Украину. По его словам, юг нашей страны не пошел за Путиным, чего не ожидали в Кремле.

Смотрите полную версию интервью:

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