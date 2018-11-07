Чего Путин добивается на выборах в Украине: Порошенко перечислил основные риски

Россия намерена повлиять на результаты выборов в Украине, что нарушить евроинтеграционные планы Украины, остановить проведение реформ, которые отдаляют Украину от Москвы, и прекратить развитие армии. Об этом он сказал во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве.

По его словам, свои планы по выборам Кремль разыгрывает как в парламенте с помощью пророссийских сил, так и за его пределами с помощью дестабализации ситуации и влияния на общественное мнение через пропаганду.

"Потому что в такой взбаламученной воде, где одни дискредитированы, а другие разделены, третьи – дерутся, легче активировать своих агентов с их готовностью: проглотить попытку аннексии Крыма; принять российский план по Донбассу, через который Россия хочет влиять на всю Украину; отказаться от развития украинского войска на основе тех же НАТОвских стандартов и имплементации закона о нацбезопасности, который был принят в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из НАТО. И, наконец, вернуть Украину в серую зону российского влияния с такими вожделенными ценами на газ, дешевый газ", – сказал Порошенко.

В то же время президент успокоил, заявив, что в Украине уже точно знают, где ждать ближайшие удары Путина.

Отметим, президентские выборы в Украине через несколько месяцев, но уже сейчас Москва полным ходом продвигает "своих" кандидатов. В Украине не раз заявляли, что знают о планах Кремля и даже о том, как российские спецслужбы собираются действовать. В свою очередь эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России.

Ранее в СБУ рассказали о планах Путина организовать "управляемый хаос" в Украине. Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко объяснил, что Кремль пойдет по двум направлениям – разжигание межконфессиональной розни и давление на украинскую власть "руками украинцев". Украину могут захлестнуть акции протеста, если не помешать российским спецслужбам.