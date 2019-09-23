Чего США хотят от Украины и Зеленского: Трамп дал ответ

Во время своей июльской телефонной беседы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали борьбу с коррупцией.
Об этом хозяин Белого дома заявил в штаб-квартире ООН 23 сентября, выразив надежду на то, что в скором времени коррупции в Украине станет меньше.
"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", – сказал Дональд Трамп.
Он считает, что говорить о коррупции "очень важно".
"Если мы не говорим о коррупции, то зачем нам давать деньги стране, в которой есть коррупция?" – задался он риторическим вопросом.
Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.
Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".
Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.
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