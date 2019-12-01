Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили расклад

Нормандская четверка соберется 9 декабря и уже сейчас всех интересует, чего ожидать от переговоров

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / Фото: AFP

На саммите в "нормандском формате" Украине не стоит ждать от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона помощи по Донбассу, а президенту Владимиру Зеленскому нужно готовится к проверке на прочность.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

"Я считаю, что раньше Германия отстаивала интересы Украины и поддерживала Петра Порошенко (пятого президента Украины – ред.). Они не заставляли Порошенко идти на какие-то компромиссы, говорили, что Россия – агрессор. Сейчас Порошенко больше нет. Потому они не знают, какие "красные линии" у Зеленского. Я думаю, что Берлин сейчас готов преодолевать сложившийся статус-кво, и если Зеленский готов к соответствующим компромиссам, то и они будут к ним готовы", – сказал он.

С французским лидером, считает эксперт, будет сложней, ибо он не особо погружен в украинский вопрос и не особо горит желанием выступать против Москвы.

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"Что касается Макрона, то я вижу риск в том, что он занимается только символической политикой. Я не знаю, какие у него принципиальные позиции. Он часто что-то начинает, занимается какой-то риторикой, но за ней не стоит четкая позиция. И это опасно. Чаще всего Макрон занимается показухой, и не совсем понятно, чего он хочет сейчас добиться. Поэтому Путин может получить спецстатус для Донбасса и еще и снятие санкций, а украинская сторона получит очень мало", – сказал Хайнеманн-Грюдер.

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По его словам, Германия и Франция вряд ли будут рисовать "красные линии" для Зеленского – скорее всего, они проверяют, на какие компромиссы он готов.

"Наверно, Зеленский считает, что кредит доверия к нему уменьшается, и если сейчас он еще может принимать какие-то непопулярные решения, то через полгода его рейтинг настолько снизиться, что от нынешней поддержки мало что останется. Германия и Франция понимают, что продление санкций невозможно, потому что в ЕС нет единства по этому вопросу – Греция, Кипр, Мальта, возможно, не будут принимать участие в их продлении. Но в прошлом Германия и Франция выступали как 100-процентные сторонники украинской позиции – и об этом тоже не надо забывать", – добавил эксперт.

Напомним, встреча Нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже с участием лидером Франции, Германии, Украины и России. Это первые с 2016 года переговоры в данном формате, но пока трудно спрогнозировать итог новой попытки урегулировать конфликт на Донбассе. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров стран: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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