Чего ждут в ОБСЕ от "нормандского" саммита: Лайчак озвучил ожидания

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В ОБСЕ вселяет оптимизм нынешнее развитие событий на Донбассе, однако от встречи Нормандской четверки ждут конкретного плана и конкретных шагов к урегулированию конфликта. Об этом сказал во время визита в Станицу Луганскую председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"То, что сейчас делается, это хорошо для Украины и для ее людей. Украина ничего не теряет, Украина улучшает ситуацию для своего народа и показывает, что действительно хочет мира, и мы это очень сильно поддерживаем … Отвод техники, разминирование – это все имеет положительное влияние на жизнь людей и создает предпосылки для дальнейших шагов", – заявил он.

Лайчак рассчитывает, что "нормандский" саммит в Париже даст толчок к урегулированию конфликта.

"У меня есть ожидания от встречи лидеров Нормандской четверки, и я хотел бы видеть план конкретных шагов, чтоб ту положительную динамику, которая есть, сохранить и чтоб идти дальше. Альтернативы выполнению Минских договоренностей нет и если мы действительно хотим мир в Украине, то их нужно выполнять, чтоб Украина была такой, какую мы ее признаем в международно признанных границах", – подчеркнул председатель ОБСЕ.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи Нормандской четверки назвал новые шаги в исполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки, хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от будущих переговоров.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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