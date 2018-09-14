Чехия отказалась обсуждать санкции против России

Премьер-министр страны считает, что у Евросоюза есть проблемы поважнее, чем противостояние Кремлю

Введение Европейским Союзом санкций в отношении России не является приоритетом для Чехии, поэтому страна не станет принимать активное участие в обсуждении этого вопроса на общеевропейском уровне, как передает Radio Praha, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

Он объяснил, что к такому консенсусу пришло руководство страны на недавней встрече. Участие в ней принимали президент Чехии, главы минобороны и МИД, а также руководитель Палаты депутатов.

"Мы договорились, что мы не будем предпринимать активных действий в этом направлении, потому что для этого нет оснований", – сказал Бабиш.

Темами первостепенной важности для Праги он назвал решение миграционного кризиса и бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы.

Напомним, что 13 сентября Европейский Совет еще на полгода продлил санкции, наложенные на Россию в связи с агрессией в отношении Украины.

Также мы сообщали, что Европейский суд отказал ряду российских компаний в аннулировании санкций Евросоюза