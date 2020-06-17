Чехия открывает границы: у Праги есть плохая новость для Украины

Туристов из Украины и других стран вне ЕС в Чехии не ждут до конца лета

Хотя Чехия готова впустить обратно сезонных работников из Украины, туристы из нашей страны вряд ли смогут попасть в Чехию до конца лета.

Об этом порталу iDNES.cz заявил чешский министр здравоохранения Адам Войтех, отметив, что в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции границы страны останутся закрытыми для всех стран, которые не входят в ЕС.

По его словам, чехам также не разрешат путешествовать в эти страны, хотя в страны Евросоюза они могут свободно въезжать уже с 15 июня.

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"Думаю, что этого [открытия летом внешних границ] не произойдет. Ситуация, на мой взгляд, другая в странах вне Евросоюза. В государствах ЕС мы, действительно, видим, что пандемия достигала кульминации. Число новых случаев заражения падает во всех странах ЕС. Я осторожен по отношению к третьим странам. Это, например, Южная Америка или Россия, Украина и другие", – сказал Войтех.

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На этом фоне в ЕС состоится дискуссия, чтобы обсудить вопрос въезда людей из третьих стран и выработать единый к этому подход.

Напомним, в прошлом месяце чешский МИД сообщил, что диппредставительства страны в Украине начали прием заявок на выдачу виз для отдельных работников. Однако вскоре в посольстве Чехии эту информацию опровергли.

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А вот Еврокомиссия опубликовала пакет принципов и рекомендаций по возобновлению туризма, в котором советовала начать открытие внешних границ ЕС с 1 июля.

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