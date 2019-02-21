Челлендж ПриватБанка: как кандидаты в президенты обещают вернуть 150 млрд гривен

Претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком

Челлендж ПриватБанка: как кандидаты в президенты обещают вернуть 150 млрд гривен 2019-02-21T23:40:00+02:00 Политика Претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком

Претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком, которая привела к национализации крупнейшего банка страны. Как обещают вернуть 150 млрд гривен – смотрите в сюжете телеканала "Украина".

"У нас много других дел есть, не только это. Поэтому должно быть объективное расследование, должен быть объективный суд. Есть табу по одному делу. Тем более, когда речь идет об обкрадывании государства", – уверяет кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

"Будем разбираться и будем возвращать. Для этого нужна политическая воля и действительно не ангажированные правоохранительные органы. Необходимо разбираться, куда эти деньги выводились. Получив доступ ко всей бухгалтерии, необходимо будет отследить, куда эти деньги вышли, а дальше работать со всеми международными организациями, и эти деньги возвращать", – говорит кандидат в президенты Украины Евгений Мураев.

"Если станете президентом, будете ли расследовать эту аферу? Расследуют аферы соответствующие органы. Соответственно президент в своих полномочиях должен руководствоваться исключительно буквой закона и соблюдать его. Поэтому соответствующие органы должны дать свое заключение по афере, в том числе и в этой сфере тоже", – говорит кандидат в президенты Украины Руслан Кошулинский.

"Нарушены права конкретных людей, которые вкладывали средства. И должно быть прозрачное расследование не только по ПриватБанку. 3820 человек обокрали. Где эти деньги? Вы знаете из школьного курса – нигде ничто не появляется, ничто никуда не исчезает. Кто эти деньги украл? Должно быть расследование ", – уверен кандидат в президенты Украины Николай Габер.

Ранее ряд претендентов на президентское кресло рассказали, как заставят вернуть украденные 150 миллиардов гривен:

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

В Нацбанке надеются, что нынешнему руководству ПриватБанка удастся вернуть значительную часть средств, и таким образом компенсировать государственные расходы на дополнительную капитализацию банка. Речь идет о мерах, которые регулятор был вынужден принять в 2016-2017 годах после вывода бывшими владельцами "Привата" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 150 миллиардов гривен.

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