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"Человеческая жизнь бесценна": реакция МИД Украины на трагедию в "Шереметьево"

6 мая, 19:24

Министр Павел Климкин выразил свои соболезнования и сказал о судьбе украинки среди пострадавших

Фото: Следственный комитет РФ

Украинские дипломаты все еще не располагают достоверной информацией об украинке среди пассажиров, потерпевших в результате авиакатастрофы с лайнером авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту "Шереметьево".

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Об этом на своей странице в Twitter написал 6 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши консулы проверяют информацию насчет гражданки Украины, пострадавшей в результате пожара на самолете SSJ-100 в "Шереметьево", – говорится в его микроблоге.

Глава МИД выразил свои соболезнования родным погибших, а потерпевшим пожелал скорее поправиться.

"Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", – резюмировал Климкин.

Напомним, что на данный момент следствие рассматривает три главные версии трагедии: недостаточная квалификация персонала, неисправность самолета и плохие погодные условия.


Также, как мы уже писали, жертвами трагедии стал 41 человек, включая гражданина США, а также двух детей.

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Тег Россия, москва, самолет, авиакатастрофа, украинцы за границей, Климкин, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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