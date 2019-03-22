Человечность – это не про Россию: Климкин отреагировал на приговор Грибу
Глава МИД Украины в шоке от российского правосудия, которое дало срок тяжелобольному украинцу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество надавить на Россию из-за незаконного приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу. об этом он написал в Twitter.
Он возмущен российским правосудием, которое дало срок тяжелобольному украинцу.
"Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдоправосудие осудило тяжелобольного Павла Гриба к шести годам колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – написал Климкин.
Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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