Человечность – это не про Россию: Климкин отреагировал на приговор Грибу

Глава МИД Украины в шоке от российского правосудия, которое дало срок тяжелобольному украинцу

Фото: AFP

Человечность – это не про Россию: Климкин отреагировал на приговор Грибу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-22T11:26:00+02:00 Политика Глава МИД Украины в шоке от российского правосудия, которое дало срок тяжелобольному украинцу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество надавить на Россию из-за незаконного приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу. об этом он написал в Twitter.

Он возмущен российским правосудием, которое дало срок тяжелобольному украинцу.

"Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдоправосудие осудило тяжелобольного Павла Гриба к шести годам колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – написал Климкин.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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