Чем будет заниматься Офис президента: Зеленский утвердил задачи и обязанности

Глава государства своим указом утвердил положение об Офисе президента Украины

Фото: AFP

После создания Офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский очертил обязанности и задачи своей новой администрации. В них будет входить организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины своих полномочий.

Президент подписал указ № 436, которым утвердил положение об Офисе президента Украины. Так, среди задачи Офиса будет экспертный анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире, после чего будет готовить президенту предложения по вопросам формирования внешней и внутренней политики.

Также новая президентская администрация готовит предложения относительно осуществления Зеленским внешнеполитической деятельности, руководства в сферах национальной безопасности и обороны Украины; дает экспертную оценку принятым Верховной Радой законам и подает на подпись президенту; сотрудники Офиса готовят законопроекты, которые вносятся президентом в парламент, занимаются подготовкой посланий президента к нарду, конституционных представлений и указов о назначениях чиновников.

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Офис президент для осуществления своих обязанностей имеет право пользоваться информационными базами данных государственных органов, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; привлекать к выполнению отдельных задач или изучению отдельных вопросов ученых и специалистов, работников центральных и местных органов исполнительной власти.

Как известно, здание на Банковой, как уже сообщалось ранее, хотят сменить на место поближе к Днепру и Европейской площади, а именно — на Крещатик, 2, где сейчас находится конгресс-центр "Украинский дом". Здание "старой" АП у Зеленского хотят превратить в музей. Как отмечают в команде гаранта, сменить хотят не только помещение, но и саму его концепцию. Новости "Сегодня" писали, какой будет новая Администрация президента.

Видео: Facebook

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