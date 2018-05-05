Чем Javelin помогут Украине и как преодолеть вето России в ООН: главные цитаты недели

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий объяснили, как Украина может обойти вето России на миротворческую миссию на Донбассе, Эксперт оценил полезность Javelin для украинской армии, а командующий операцией на Донбассе пообещал боевикам жесткий ответ на обстрелы. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Как преодолеть вето Путина

У Организации Объединенных Наций будет несколько способов преодолеть наложенное Россией вето на введение миротворцев на оккупированную местными боевиками и наемниками из РФ территорию Донбасса, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

"Последние месяцы показывают, что гегемония РФ на право вето заканчивается... Не обязательно такое решение должен принять Совбез ООН, такое решение может принять и Генеральная ассамблея ООН. Это согласно уставу", – сообщил Грымчак.

Он также заверил, что с финансированием миротворцев не будет проблем, ведь США, Франция и Германия готовы выделить средства.

Чем Javelin помогут Украине

Получение Украиной противотанковых ракетных комплексов Javelin может оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Донбассе, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Если поставить их на линии разграничения и дать возможность нашим бойцам уничтожать бронированные объекты противника, которые используются боевиками, то это повлияло бы на ход боевых действий", – подчеркнул Жданов.

По его словам, американских ПТРК мало, чтобы вооружить украинскую армию. Но в то же время он уверен, что и это имеющееся оружие может оказать серьезную поддержку ВСУ.

Наев пригрозил боевикам жестким ответом на обстрелы

30 апреля закончилась Антитетррористическая операция, длившаяся с 2014 года, и в силу вступила Операция объединенных сил (ООС). Как заявил на брифинге командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, в случае обстрелов боевиками позиций украинских военных Объединенные силы готовы жестко наказать противника.

"Мы не позволим противнику сорвать процесс нормализации жизни на территориях, подконтрольных Украине, и будем достигать этого всеми доступными способами", – заявил Наев.

Генерал отметил, что ООС будут давать суровый отпор провокациям противника, особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов и КПВВ на линии соприкосновения.

Представители чеченской диаспоры рассказали, в чем неправ Найем

В центре Киева 30 апреля избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент случился в результате конфликтной ситуации на дороге возле Бессарабского рынка. Сам нардеп заявлял, что его пытались подрезать, а он сделал попытку пресечь хамство на дороге.

Представители диаспоры чеченского народа 4 мая заявили, что осуждают действия участников конфликта с Найемом, но усматривают в этой ситуации и вину депутата, рассказал представитель Всеукраинской общественной организации "Диаспора чеченского народа" Салман Садаев.

"Мало того, что он (Найем. – Ред.) начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины "чурками", – подчеркнул Садаев.

В свою очередь, представитель "Диаспоры чеченского народа" Баймурза Бакашев выразил мнение, что Найему "не надо было конфликтовать так".

Правоохранители задержали троих нападавших на Найема, а еще один покинул страну в день инцидента. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины.