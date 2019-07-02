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Чем занимаются нардепы в пустой Раде, опубликованы фото и видео

2 июля, 14:57

С приближением внеочередных парламентских выборов, в парламенте становится все меньше людей

До внеочередных парламентских выборов осталось менее трех недель, поэтому народные депутаты все чаще пренебрегают своими прямыми обязанностями и игнорируют необходимость приходить на работу.

Открывая сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады, председатель Андрей Парубий решил приободрить присутствующих и отметил занимательный факт: на днях отмечается 360 лет исторической Конотопской битвы.

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"Это была большая победа украинцев над московским врагом, когда казаки под командованием гетмана Ивана Выговского наголову разбили 30 тысяч отборочных московских сил с их командованием. Это большое событие и большая дата, которая напоминает нам о времени украинских побед", – рассказал спикер парламентариям.

Видимо, по той причине, что Верховная Рада на утреннем заседании рассматривала один-единственный вопрос – с 1531-й правки продолжила второе чтение проекта Избирательного закона №3112-1, в зале заседаний было немноголюдно.

Несмотря на то, что Парубий заявил, что в системе для голосования "Рада" зарегистрировались 278 человек, на рабочих местах находилось буквально с полсотни народных избранников. Одиноко сидящие в своих креслах нардепы явно скучали – кто-то разговаривал по мобильному, кто-то ходил по своим делам по залу, а кто-то просто сидел, подперев голову рукой.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина" рассказал, как можно побороть "кнопкодавство" нардепов в Раде.

А представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, что народных депутатов хотят наказывать за неперсональное голосование штрафом в десятки тысяч гривен.

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Тег Рада, нардепы, Парубий, прогульщики

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