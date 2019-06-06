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Через две недели после указа о роспуске Рады АП попросила у Парубия список членов коалиции (Документ)

6 июня, 18:29

Политолог Тарас Березовец подчеркнул, что этот документ дает понять логику юристов Администрации президента

Фото: AFP

Спустя более двух недель после указа президента Зеленского о роспуске парламента Глава АП Андрей Богдан обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой предоставить поименные списки членов парламентской коалиции из БПП и НФ. Соответстующий документ опубликовал в Facebook политолог и журналист Тарас Березовец.

Тарас Березовец подчеркнул, что этот документ дает понять логику юристов Администрации президента в предстоящем рассмотрении в Конституционном суде дела о неконституционности досрочного роспуска Рады, инициированного партией "Народный фронт". По его словам, представители АП "пытаются сослаться на решение Конституционного Суда, принятого в 2008 году".

"Но есть проблема. Ведь помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", – подчеркнул Березовец.

По его словам, согласно информации из КС, сейчас большинство судей "склоняются именно к логике последнего решения".

"Таким образом, досрочные выборы имеют все шансы быть признаны неконституционными", – написал Тарас Березовец.

Напомним, 5 июня депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции. Они утверждают, что коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.

Ранее, 4 июня, КС признал неотложным рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.


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Тег выборы, роспуск, документ, полномочия, рассмотрение, досрочные выборы, березовец, народный фронт, Европейская Украина

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