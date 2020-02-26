Через месяц планируется "нормандская" встреча: Пристайко сообщил детали

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее рассказывал о приоритетах встречи "Нормандской четверки", а сегодня анонсировал "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел Франции, России, Германии и Украины. Она должна состояться через месяц, примерно в конце марта.

По его словам, на переговорах дипломаты обсудят подготовку встречи лидеров стран "нормандского формата". Он отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигала требований для этой встречи.

"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран – планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в "нормандском формате". Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции – все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся и что мы готовим лидерам для встречи", – сказал Пристайко и добавил, что ориентировочно это будет в конце марта.

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Глава МИД Украины признал, что пока нет прогресса по договоренностям, достигнутым в Париже 9 декабря, когда было согласовано коммюнике саммита.

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"Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин. Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась (в апреле. – Ред.). Из семи вопросов, о которых договорились лидеры, на сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, выполнен один (обмен пленными. – Ред.). Это действительно немного, но это позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящую встречу. Сейчас, мы надеемся до встречи еще, наверное, в Берлине мы сможем вернуть еще больше украинцев из-за решетки. Это откроет путь для продвижения на других треках", – сказал министр.

Отметим, что берлинскую встречу будет организовать сложнее, чем парижскую, поскольку на будущих переговорах планируется обсуждение таких тяжелых вопросов, как выборы на Донбассе, особый статус, контроль над границей. Сейчас всплыл вариант с совместным патрулированием в ОРДЛО. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробнее читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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