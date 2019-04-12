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Через Приднестровье Россия ослабляет безопасность региона – экс-министр

Сегодня, 14:32

Бывший глава Минобороны Молдовы Виорел Чиботару рассказал, как Кремль мешает создать безопасное пространство в Восточной Европе

КПП "Дубоссары" в Приднестровье
КПП "Дубоссары" в Приднестровье. Фото: Flickr

Своей деятельностью в Приднестровье Россия ослабляет безопасность во всем регионе, считает экс-министр обороны Молдовы Виорел Чиботару.

"Из-за действий России пока Молдова является слабым место в построении пространства коллективной безопасности, основанного на европейских и евроатлантических принципах, а также на решимости наших стран создать безопасное пространство в регионе", – сказал он, выступая на 12-ом Киевском форуме по безопасности.

Начиная с создания военной базы в Приднестровье и в течение последующих лет Россия пыталась сохранить влияние на Молдову, добавил Чиботару.

На его взгляд, за время президентства Игоря Додона, который является сторонником сотрудничества с Россией, ситуация только ухудшилась.

"Это в значительной мере подорвало систему безопасности Молдовы. Парламенту пришлось "урезать" его полномочия как верховного главнокомандующего. Было много скандалов. Например, отказ пророссийского президента направить вооруженные силы Молдовы на обучение в Украине под руководством НАТО", – напомнил молдовский экс-министр.

Чиботару также отметил, что из-за действий президента пока в Молдове даже нет стратегии национальной безопасности.

Напомним, в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, в которой присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе названо угрозой национальной безопасности.

Мы также писали, что в прошлом году президент Украины Петр Порошенко вместе с молдавским премьер-министром Павлом Филиппом приняли участие в открытии пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе.

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Тег Россия, форум, Приднестровье, Молдова, Додон, армия России

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