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Чернобыль станет туристическим объектом: Зеленский подписал новый указ

10 июля, 17:00

На сегодняшний день чернобыльская зона у иностранцев ассоциируется с катастрофой, но ситуацию хотят кардинально изменить

Фото: president.gov.ua

У президента Украины Владимира Зеленского большие планы на Чернобыль. Он подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. В рамках этой программы планируется проложить новые туристические маршруты, в частности водным путем, будут построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также планируется отменить запреты и ограничения, например, относительно видеосъемки, а также популяризовать за границей туристический Чернобыль. Мобильных операторов привлекут к улучшению связи с зон отчуждения.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", – сказал Зеленский.

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Своим указом президент обязал чиновников и силовиков в течение трех дней согласовывать через электронный кабинет с желающими посетить чернобыльскую зону. Если человеку отказывают в посещении, то узнать об этом он должен заранее.

"Давайте, наконец, перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов", – призвал глава государства.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый чернобыльский саркофаг пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. Под пролет арки даже можно разместить Колизей.


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Тег указ, Чернобыль, Зеленский

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