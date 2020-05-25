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  1. Новости политики

Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автомата

25 мая, 10:07

Сергей Мартынец

Бывшая народная избранница получила наградной автомат, но в ГБР считают его военным трофеем

У экс-депутата Татьяны Черновол еще 10 апреля изъяли наградное оружие, среди которого был и автомат. Теперь она заявляет, что против нее открыли еще одного уголовное производство за якобы владение нелегальным оружием.

Об этом подозреваемая сообщила в эфире Hromadske.

По ее словам, новое дело расследует Государственное бюро расследований.

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"Недавно я узнала, что против меня еще возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", – рассказала Черновол.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве. 24 апреля суд изменило ей меру пресечения на ночной домашний арест до 8 июня.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

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автомат уголовное производство Татьяна Черновол

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