Чешский президент призвал "смириться" с аннексией Крыма
Милош Земан опять предлагает отменить санкции Запада против России
Чешский президент Милош Земан в очередной раз напомнил о своей пророссийской позиции и снова выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.
"Если эти санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить", – заявил он на местном телевидении, добавив, что на Россию санкции особого эффекта не оказали.
Кроме того, Земан снова призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".
"Хоть и жаль, с этим ничего не поделать", – сказал чешский лидер.
Напомним, что, в то же время, в МИД Чехии придерживаются другого мнения – что санкции против России могут быть отменены только после восстановления украинского суверенитета на Донбассе и Крымском полуострове.
Кроме того, министр иностранных дел Томаш Петржичек назвал войну на востоке Украины страны платой страны за европейские устремления ее жителей.
Также по словам главы чешского МИД, Праге известно, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского союза против России.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чешский президент призвал "смириться" с аннексией Крыма". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины
Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию
Президент Чехии назначил "новое" правительство
В среду с утра министры приняли присягу перед президентом Земаном
Земан назвал главного врага НАТО
По мнению Земана, Афганистан еще может стать очень большой проблемой
Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии
Хозяин Пражского града выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации