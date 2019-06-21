Чешский президент призвал "смириться" с аннексией Крыма

Милош Земан опять предлагает отменить санкции Запада против России

Милош Земан. Фото: REUTERS/Bundas Engler.

Чешский президент Милош Земан в очередной раз напомнил о своей пророссийской позиции и снова выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.

"Если эти санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить", – заявил он на местном телевидении, добавив, что на Россию санкции особого эффекта не оказали.

Кроме того, Земан снова призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".

"Хоть и жаль, с этим ничего не поделать", – сказал чешский лидер.

Напомним, что, в то же время, в МИД Чехии придерживаются другого мнения – что санкции против России могут быть отменены только после восстановления украинского суверенитета на Донбассе и Крымском полуострове.

Кроме того, министр иностранных дел Томаш Петржичек назвал войну на востоке Украины страны платой страны за европейские устремления ее жителей.

Также по словам главы чешского МИД, Праге известно, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского союза против России.

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