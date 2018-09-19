"Честь", "Совесть" и "Сириус": зачем украинским партиям странные названия

Пока Украина готовится к президентским выборам в марте, политики уже во всю ведут подготовку к парламентским выборам, до которых осталось чуть больше года. Интернет переполнен объявлениями о продаже политических сил и услугах по созданию партии "под ключ". "Сегодня" собрала самые нестандартные названия уже существующих партий и узнала, сколько придется выложить за собственную партию.

Регистрацией партий в Украине занимается Минюст: на сегодняшний день в Едином реестре общественных формирований числится почти 400 партий. Многие поражают воображение креативными названиями. В почете обращение к корням и запорожским казакам: "Козацька Слава", "Всеукраїнська козацька партія", "Козацька Українська Партія", "Партія Козаків України" и "Козацька Народна Партія". Переживают политики за моральный облик страны: в списке есть политсилы с названиями "Совість України", "Праведність", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю" и даже "Добрий самарянин". Другие пытаются убедить электорат в своей оригинальности — есть партии "Справжні" и "Нові". Есть также "Асамблея Слов’ян" и "Циганська партія України", "Олимп", "Адвокат", "Товариш". Правда, о деятельности большинства из этих партий информацию найти довольно трудно — в межсезонье они пребывают в анабиозе.

Много шума наделал "Блок Дарта Вейдера" благодаря своему "кандидату с человеческим лицом" на местных выборах в Одессе. Руководят партией Дарты — Викторович, Олегович и Леонидович. Сторонники "Союзу анархістів України" ратуют за беззаконие и пытаются ликвидировать госорганы с помощью законодательства. А вот партия "Сириус", видимо, устала быть "звездой народа Украины" и переквалифицировалась в... охранную фирму.

Эксперты называют несколько причин появления партий со странными названиями.

"Иногда такое происходит из-за чудаковатых основателей, которые верят, что их название соответствует формату. Необычные имена дают и техническим проектам под определенные цели", — рассказал "Сегодня" политтехнолог Ярослав Макитра.

И добавил, что самая распространенная цель — перепродажа партии.

"Для этого регистрируют нейтральное название, которое потом можно перерегистрировать. Ведь создать новую партию — дорого (по словам экспертов, от $80—100 тыс. — Авт.), а зарегистрировать ее нужно за определенное время перед выборами. Поэтому многие серьезные игроки, которые хотят пойти в политику, покупают действующую партию с уставом и регистрацией и просто переименовывают ее. В Украине таких партий на продажу — около 20—30%".

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Юрист: "Лучше купить и переоформить"

По словам юристов, создание партий раньше было прибыльным бизнесом.

"Стоимость партии колебалась в пределах $50—150 тыс., а юристы за переоформление брали около 10%. Сегодня стоимость уже зарегистрированной партии — максимум $40 тыс., а юристы берут 10—20 тыс. грн, — объясняет юрист Дина Дрыжакова. — Еще в выборах могут участвовать партии, зарегистрированные в Минюсте больше года. Срок регистрации партии — до 30 рабочих дней, а поскольку до дедлайна (29 октября) осталось чуть больше месяца, для гарантии партию лучше купить и переоформить".

По словам политологов, самый большой рынок существует под местные выборы, а не в ВР.