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"Честно – устал": Зеленский подвел итог пресс-марафона

11 октября, 09:31

Общение главы государства длилось 14 часов и даже был установлен мировой рекорд

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги пресс-марафона, который стартовал в 10:00 утра 9 октября и закончился в полпервого ночи 10 октября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. 300 журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно – устал, но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе", – написал Зеленский.

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Отметим, что беспрерывное (не считая 5-минутных перерывов) общение президента с прессой длилось 14 часов. Отметим, что изначально мероприятие планировалось до 18:00, но было продлено до "победного конца". Более того, глава государства по состоянию на 18:00 установил мировой рекорд общения с прессой.

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"Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 17:00 коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. И да, мы очень быстро провели экспертизу. Уже сейчас пресс-конференция длится более восьми часов, и рекорд, не буду говорить чей, превышен на 45 минут", – заявил представитель Национального реестра рекордов, вручая президенту соответствующий сертификат.

Украинского лидера спрашивали о "формуле Штайнмайера", особом статусе Донбасса, разведении сил, переговорах с Россией, ПриватБанке и многом другом. Читайте все подробности о пресс-марафоне Зеленского с фото и видео.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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Источник: Сегодня

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