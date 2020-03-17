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Четверть века в консалтинговых компаниях: что нужно знать о новом главе минэкономики Игоре Петрашко

17 марта, 18:27

Алексей Гиндич

Глава Кабмина считает нового министра одним из лучших экономистов Украины

17 марта наконец-то стало известно, кто стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Верховная Рада на внеочередном заседании назначила на эту должность Игоря Петрашко. Соответствующее представление премьер-министра поддержали 243 народных депутата.

Игорь Ростиславович Петрашко родился 6 октября 1975 года в городе Стрый Львовской области. Окончил Львовский национальный политехнический университет и бизнес-школу при университете Вандербильта в США (г. Нашвилл, штат Теннесси, США), где получил степень бакалавра MBA (бизнес-администрирование). В 2002 году получил диплом по переподготовке во Львовском национальном университет им. Ивана Франко по специализации "юрист".

Фото: Facebook

С 1996 года работал в ряде американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг, включая всемирно известную компанию Ernst&Young, руководил департаментом корпоративного бизнеса "Сбербанка России". С апреля 2013 по март 2020 гг работал в агрохолдинге Ukrlandfarming на должности заместителя генерального директора.

"Последние семь лет Петрашко руководил большой компанией в 30 тысяч человек, поэтому имеет мощный менеджерский опыт. Имеет широкие международные связи. Сегодня считаю его одним из лучших экономистов в Украине, который действительно сможет помочь нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса", – так охарактеризовал деятельность Петрашко с парламентской трибуны глава правительства Денис Шмыгаль.

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Четверть века в консалтинговых компаниях: что нужно знать о новом главе минэкономики Игоре Петрашко

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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биография министр экономики Игорь Петрашко справка Сегодня

Источник: Сегодня

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