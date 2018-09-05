Четыре года Минским соглашениям: предотвратили "большую" войну, выиграли время и наказали Россию

5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ – Леонид Кучма, Михаил Зурабов и Хайди Тальявини, в присутствии представителей так называемых "Л/ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко, подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей. В годовщину первого "Минска" сайт "Сегодня" решил узнать, актуальны ли сегодня и первые и вторые Минские соглашения и нужны ли они Украине.

Главное – предотвратили большую войну

Критики Минских соглашений постоянно обращают внимание на то, что эти документы так и не принесли Украине желаемого мира. То есть, ни первый, подписанный в сентябре 2014 года, ни второй документ, называющийся "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", подписанный 12 февраля 2015 года, не принесли ожидаемого результата. Мол, на территории Донецкой и Луганской областей продолжаются боевые действия.

Но, несмотря на такие упреки, эксперты считают, что именно эти документы, пусть и не прекратили огонь на оккупированных территориях, но все же предотвратили "большую" войну на Донбассе и помогли отвести от украинских границ серьезное российское вооружение.

"Минские соглашения прекратили большую войну. В первых Минских соглашениях написано, что исключается применение авиации. Вы представляете, что было бы, если российская авиация действовала бы? Мы помним Иловайск, мы помним Дебальцево… Это были крупные военные операции. На данный момент "горячей" войны нет, а есть вялотекущий конфликт, конфликт низкой интенсивности, который, к сожалению, почти каждый день уносит жизни людей. Но крупных операций нет. В этом смысле первые Минские соглашения стали частью дипломатического фронта Украины против России", – считает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

При этом, как отмечают политологи, уменьшилось количество жертв конфликта на Востоке Украины, а заложники получили возможность вернуться домой.

"Да, нет полного мира, но войны стало меньше. Количество ежедневных обстрелов в зоне конфликта снизилось в разы, число людей, которые гибнут и страдают, тоже значительно уменьшилось… Кроме того, происходит обмен заложниками. Большая часть пленных, которые находились по обе стороны конфликта, вернулись домой. Не все, но многие", – добавляет директор правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

И хотя, как первые, так и вторые Минские соглашения не принесли полноценного мира, они, по мнению политологов, дали платформу для его достижения.

"Минские соглашения создали некую правовую и политическую рамку выхода из кризиса. Быстрого и легкого мира быть не может. Но плохой мир лучше ссоры или стремление к миру лучше, чем отсутствие любых правовых рамок для переговоров и для поиска мира", – говорит Фесенко.

Украина выиграла время, а Россия получила санкции

Несмотря на противоречивость документа, Минские протоколы в целом дали Украине возможность "вооружиться".

"Для Украины протоколы (Минские соглашения – ред.) дали возможность выиграть время и перестроить украинскую армию", – считает политолог Алексей Гарань.

Ранее, на момент активных боевых действий в 2014 и начале 2015 года, по словам экспертов, у ВСУ не чем было отбивать атаки противника.

"Первые соглашения подписывались после Иловайской трагедии, в условиях, когда украинская армия была слабой, а украинское государство было не в состоянии быстро решить вопрос обороноспособности", – говорит эксперт Центра общественных отношений, политолог Евгений Магда.

По мнению экспертов, тогда подписание Минских соглашений было важным тактическим шагом для страны.

Кроме прочего, по мнению экспертов, Минские соглашения дают, как Украине, так и нашим западным партнерам, возможность наказывать Россию санкциями за невыполнение пунктов этих соглашений.

"К Минским соглашениям сейчас привязаны все международные санкции. Соглашения одобрены на уровне ЕС, и на уровне Совета безопасности ООН. И постоянно подчеркиваются, что санкции против России будут продолжаться до полного выполнения Минских соглашений. А это включает и вывод иностранных войск (с территории Украины – ред.), и то, что контроль над границей переходит к Украине. Но Россия не выполняет эти условия. И это дает возможность продолжать санкции против нее", – объясняет Алексей Гарань.

Противоречия в подходах к выполнению

Плюсы Минских соглашений уже сегодня оправдывают необходимость их подписания в 2014 и 2015 годах. Но все же существует скептическое отношение к полной реализации как первых, так и вторых Минских соглашений. Кроме того, многие сомневается в возможности выполнения соглашений в полном объеме в будущем. Эксперты связывают это с тем, что Украина и Россия абсолютно по-разному смотрят на положения этого договора.

"Ни один пункт этих соглашений не выполнен полностью – ни по обмену заложников, ни по прекращению военных действий, не говоря уже о политической части соглашений. Многие положения, особенно политическая часть, являются невыполнимыми, на грани утопии. Еще одна проблема – это прямо противоположные подходы к пониманию Минских соглашений. Россия хочет, чтобы так называемые "ДНР" и "ЛНР" были в составе Украины как образования широкой автономии, чтобы они подчинялись Москве, но при этом Киев за это платил. Для Украины это неприемлемо. Украина хочет реинтеграции регионов не как самостоятельных субъектов, а как территорий, которые постепенно возвращаются к правовому полю Украины. И особый статус – это лишь форма выхода из кризиса", - отмечает политолог Владимир Фесенко.

Но все же, по мнению экспертов, от соглашений ни в коем случаем нельзя отказываться.

"Минские соглашения очень противоречивые, и Украина их подписывала в очень сложном положении. Положения по безопасности нам выгодны, а политические нет… Эффективны ли соглашения? Не очень. Выполняются ли? Нет, не выполняются. И Россия даже нарушает пункт номер один (Полное прекращение огня – ред.). Отказаться от них? Нет. Обе стороны недовольны. Но нам нужно было остановить Россию", – поясняет политолог Алексей Гарань.

Смена главарей "Л/ДНР": что дальше

В связи со смертью главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко и отхода от дел главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого стала распространяться информация о том, что это может повлиять на Минские соглашения. Но эксперты спешат разрушить этот миф.

"Никак смерть Захарченко не влияет на Минские соглашения. Точно так же, как и выход из строя Плотницкого. Минские соглашения остаются в том же статусе. Первые Минские протоколы были подписаны в трехстороннем формате – это представители Украины, России и ОБСЕ. Хотя Россия говорит, что это подписал Киев и боевики, а Россия и ОБСЕ выступают посредниками. Нет, это не так. Захарченко и Плотницкий подписали эти соглашения в формате ознакомления и уведомления их о них – мол, они их видели, они о них знают", – говорит Гарань.

То есть экс-главари "Л/ДНР" Захарченко и Плотницкий – не полноценные участники Минских соглашений, а лишь наблюдатели.

"Представители "ДНР" и "ЛНР" подписали этот договор как наблюдатели и на переговорах в Минске они присутствуют как наблюдатели. Это полуофициальный статус. Они не участники переговорного процесса", – дополняет Фесенко.

Резюмируя факты и последствия Минских соглашений, эксперты говорят, что, несмотря на все плюсы и минусы соглашений, мнения об их важности, достойной альтернативы у Украины пока нет.

"Надо понимать, что Россия не пойдет на подписание других договоренностей. Она на тот момент рассчитывала, что ситуация будет развиваться в ее пользу, это оказалось не так. Поэтому нам надо из этого исходить", – считает политолог Евгений Магда.

Кроме того, по мнению экспертов, Минские соглашения нужны как напоминание Украине о том, что она вынуждена была идти на уступки, чтобы не потерять больше.

"Это пример гибридной дипломатии, это пример того, что во избежание подобных действий, нужно системно развивать государство, это пример того, что нам надо развивать свои возможности", – подытоживает Магда.

Напомним, недавно Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы остановить противостояние на Донбассе.

Кроме того, в Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации конфликта на Востоке Украины.