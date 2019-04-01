Четырем украинским морякам в России провели психиатрическую экспертизу

Экспертиза проходила в отсутствие адвокатов

фото: Громадське.

Четырем украинским морякам в России провели психиатрическую экспертизу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg 2019-04-01T23:06:29+03:00 Политика Экспертиза проходила в отсутствие адвокатов

Украинский военный, капитан 2-го ранга Денис Гриценко рассказал, что 26 марта его и других захваченных украинских моряков Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского в Москве для проведения психиатрической экспертизы. Об этом он сообщил своему защитнику, российскому адвокату Николаю Полозову.

Гриценко отметил, что экспертиза проходила в отсутствие адвокатов.

"В ходе экспертизы Денис Гриценко ответил на вопросы экспертов в рамках ст. 17 III Женевской конвенции, регламентирующей правила поведения военнопленного при производстве допроса. Отвечать на вопросы по фактическим обстоятельствам Денис Гриценко отказался", – написал Полозов в Facebook.

По словам адвоката, 1 апреля состоялись следственные действия в отношении Гриценко. Следствие ознакомило Дениса и его адвокатов с двумя постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей на военных катерах Никополь и Бердянск.

Адвокат рассказал, что в ходе следственных действий было заявлено ходатайство о приобщении доклада управления верховного комиссара по правам человека в ООН, согласно которому все 24 захваченных военных моряка наделены статусом военнопленных и находятся под защитой III Женевской конвенции.

"Пока ознакамливались с постановлением, удалось немного пообщаться с Денисом. Он в хорошем настроении, чувствует себя бодро. Все передачки получил в полном объеме. Буквально накануне передали письма (за январь – ред.)", - добавил Полозов.

Как известно, с 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.





Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четырем украинским морякам в России провели психиатрическую экспертизу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.