Сделает ли экономический кризис Украину сильнее – онлайн-дискуссия КФБ

Сегодня мир переживает самый большой экономический кризис после Великой депрессии 1930-х годов. Весь мир страдает в той или иной форме. Прекращение экономической деятельности во всем мире будет очень длительный эффект. Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности на тему: "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности".

"Как вы знаете, МВФ прогнозирует глобальную рецессию в этом году. Мировой ВВП снизится на уровне около 3%. Это, конечно, результат пандемии, локдауна и всемирного карантина", – отметил Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда.

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В то же время он отметил, что не стоит ожидать от пандемии только экономического спада или медицинских рисков. "После пандемии мы можем начать двигаться от глобального либерального демократического мира, который ценит права и свободы человека, к новому нормальному миру с ценностями изоляционизма, протекционизма, государственного контроля, меньшими свободами. Это мир людей, привыкших к социальному дистанциированию, и мир, который меньше ценит человеческую жизнь. И это очень страшная картина. Но не бесперспективная", – отметил он.



Комментируя экономическую ситуацию в Украине, Рашкован отметил: "Украина вступает в этот кризис в лучшем состоянии, чем в кризис 2008-го или 2014 года".



По его словам, сейчас более сбалансированный бюджет, меньший уровень долга к ВВП, более стабильная банковская система, меньше инфляция, гибкий валютный курс, более состоятельный Национальный банк. "Поэтому есть надежда, что мы пройдем этот кризис легче", – сказал он.



"Фонд обращается к большинству своих членов с важным сообщением. Никогда не теряйте кризис, чтобы провести реформы. Нам нужно продолжать реформы", – подчеркнул представитель МВФ.



"Сегодня действительно, кажется, самая экономический кризис после Великой депрессии 1930-х годов", – отметила в свою очередь Наталья Яресько, исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министр финансов Украины (2014-2016).



Однако, по ее словам, многие страны мира, в том числе США, уже нарабатывают планы по выходу из кризиса. Украина также должна разработать соответствующий план, необходимые наработки уже были сделаны в 2014-2016 годах.



"Ситуация была гораздо более глубоким кризисом, чем сегодня. Украина была в более худшем состоянии, чем страна является сегодня – и это благодаря тем реформам. Но те же стратегические моменты, я думаю, надо использовать сегодня", – сказала она.

Прежде всего, по мнению Яресько, нужно создать "сильную международную коалицию партнеров, которые могут нас поддержать в это ужасное время".



"Это Международный валютный фонд, Всемирный банк, наши партнеры по Большой семерке. Мы это сделали тогда, и это была та подушка, и поддержка, тогда нам дала возможность дышать, и даст сегодня Украина возможность дышать", – сказала Яресько.



Следующим пунктом должно быть проведение реформ, считает экс-министр финансов Украины.



"Тогда это была децентрализация, финансирование территориальных органов местного самоуправления. Тогда это было расширение базы налоговой и адекватной налоговой системы. Сегодня это нужно использовать для того, чтобы делать структурные реформы. Или это действительно делать приватизацию земли, или это необходимо больше улучшить деловую сферу", – сказала она.



Также необходимым Яресько назвала привлечение инвесторов в Украину.



"Нужно выходить обратно в бизнес, или это украинский, или это иностранный, и убедить их в том, что у нас есть видение, есть образ, есть будущее, и есть во что вкладывать свои инвестиции", – считает она.



Необходимость немедленных действий власти для стабилизации ситуации в Украине отметил и премьер-министр Украины (2014-2016), основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк.



Он считает, что к 2020 году "в лучшем случае зарплаты, пенсии, социальная помощь украинцам будут заморожены".



"В худшем – прогнозирую при этих доходах государственного бюджета, что уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью, как платить зарплаты и пенсии", – сказал Яценюк, добавив, что предполагает и падение средней заработной платы в реальном секторе экономики.

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"Стоит ожидать и значительный уровень безработицы. Как из-за стагнации украинской экономики, так и из-за потери возможности работать за рубежом украинцев, которые ранее приносили в страну 12 миллиардов долларов, а по оценкам Всемирного банка – до 16 миллиардов долларов выручки", - добавил он.



"С этим мы реально столкнемся в 2020 году. И этому надо давать ответ безотлагательно", - подчеркнул Яценюк. Он также отметил, что действующая украинская власть может использовать для преодоления кризиса наработки 2014-2016 годов.

"За два года мы пошли и оставили вместо 108 тысяч гривен 90 миллиардов, вместо 73 миллиардов долларов долгов – 67. Вместо бюджетного дефицита в 5% мы оставили 2%. Вместо банкрота "Нафтогаза" мы оставили его прибыльным. Вместо советской милиции мы оставили полицию. Вместо системы, когда центральная власть контролировала все местные власти, – мы оставили децентрализацию. Вместо экономического падения и вообще отсутствия шансов для Украины устоять мы доказали, что Украина выстояла против российской военной агрессии. Это факт", - сказал он.



Яценюк обратился к сегодняшним политическим лидерам: "Мы вам оставили "подушку". Надо честно признать, что и "подушка", которая была создана в 2014-2016 годах, в том числе и успешно использовалась, и проедалась. Теперь надо делать новую. Берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ".



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"Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Этот кризис может сделать Украину более сильной", - сказал Яценюк.



Экс-премьер подчеркнул, что украинская экономика чрезвычайно зависима от мировой. В частности, через экспорт стали, металла, руды и аграрной продукции: "Совершенно ясно, что первыми под удар сейчас попадут именно украинские металлурги. Падение глобального потребления означает падение объемов продаж, а это – падение валютной выручки в стране, падение доходов государственного, что означает падение социальных стандартов в Украине".

" В 2020 году нас может вытянуть аграрная продукция . И здесь будет зависеть от мировых цен на рынке и от урожая", – отметил он. Кроме того, отметил экс-премьер, теоретически может помочь ИТ, однако это недостаточные объемы, чтобы вытащить украинскую экономику. В условиях мировой стагнации, подчеркнул он, замерла и сфера услуг: транспорт, туризм, сфера обслуживания.



Доцент Киево-Могилянской академии, преподаватель Львовской бизнес-школы Украинского католического университета Михаил Винницкий прогнозирует, что нынешний кризис затянется надолго. И уже сейчас надо думать, какой будет жизнь после нее.



"Глобального мира, к сожалению, уже не будет", – прогнозирует эксперт. А это в свою очередь означает необходимость изменения экономического мышления по развитию рынка Украины.

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"Падение мировой промышленности на нас так или иначе повлияет, в частности, на металл. Это означает сокращение инвестиций в новые проекты, оптимизацию. Это означает, что наша ИТ-отрасль украинская сильно пострадает. Деглобализация и протекционизм в частности может повлиять на наш сельскохозяйственный рынок и на сельскохозяйственный сектор. И фактически резкий рост безработицы на Западе означает, что спрос на трудовых мигрантов может снижаться", – считает эксперт.



"Единственный способ, как мы из этого выйдем, единственный способ, как мы можем говорить об определенной надежде в этом случае, – если мы начинаем использовать недоиспользованный потенциал украинского внутреннего рынка", – сказал Михаил Винницкий.



По его мнению, сегодня украинскому бизнесу нужно понимать, что "украинский потребитель имеет деньги". "И украинской власти нужно помочь этому украинскому потребителю потратить эти деньги", – добавил эксперт. Он убежден, что в условиях нынешней глобальной ситуации Украине "надо стимулировать внутренние рынки и меньше обращать внимание на внешние".



Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины, во время дискуссии отметил, что трудно предсказать, как будет развиваться ситуация в той или иной стране.



"Мне кажется, важно подчеркнуть, что Украина внедряла важные реформы и в COVID-19 и имеет возможность продолжать достигать, обеспечивать такие значительные достижения и в контексте кризиса. Если мы говорим о деглобализации, по негативному сценарию, эти структурные реформы, которые могут привести к тому, что Украина станет более привлекательным местом для инвестиций, может быть определенным преимуществом. Следовательно, необходимо продолжать работу последних 5 лет по внедрению программы договоренностей с МВФ", – отметил он.

Эксперт считает, что Украина должна пользоваться любым доступным международным финансированием, в том числе для развития своей системы защиты против пандемии.



"Государство должно защищать население, внедрять медицинские мероприятия. Очень важно создавать такие буфера перед лицом глобального кризиса. Итак, если говорить об Украине, необходимо как можно скорее проводить программу МВФ", – резюмировал Тимоти Эш.



Модератор дискуссии, заместитель министра иностранных дел Украины 2014 года, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский подвел итоги разговора. "Это действительно военный кабинет. Коллеги, я очень благодарен за этот разговор. Это разговор профессионалов, это то, что сейчас нужно Украине. Это говорил Киев, это говорил Вашингтон, это говорил Лондон. Это говорили наши дорогие коллеги и партнеры из Пуэрто-Рико", – отметил он.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году .

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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