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Чиновнице из Офиса президента и двум ее сообщникам сообщили о подозрении: видео

14 ноября, 11:41

Антикоррупционные прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога

Задержанной сотруднице Офиса Президента Светлане Кондзеле и двум ее сообщникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупном размере по предварительному сговору, а также подстрекательство должностного лица к взяточничеству. Антикоррупционные прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. По данным следствия, Кондзеля требовала 300 тысяч долларов взятки. За эти деньги должна была помочь с назначением на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

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А еще немногим ранее, в понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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взятка коррупция чиновница Нафтогаз Украины Офис президента

Источник: Сегодня

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