Чиновники и политики не разбираются в инновационных технологиях – Зеленский

Люди с инновациями и политики живут "на разных планетах", считает президент

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях. Об этом президент заявил во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" сегодня в Киеве.

"Говоря об инновациях, говоря о политике... Я хотел бы вам сказать, что в принципе, чиновники, политики и инновации – это абсолютно два разных мира, это просто какая-то катастрофа, и вообще ощущение, что мы живем на разных планетах, – люди с инновациями и политики", – сказал глава государства.

"Как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они, как правило, говорят: "Мы все сказали, и надо что-то менять". Я вам честно скажу просто как человек, я лично один ничего не могу изменить в плане инновации, в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе", - добавил Зеленский.

Начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

Указом №304/2019 он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Следующим указом (указ №305/2019) он назначил своего делового партнера – сценариста и продюсера, директора "Студии Квартал-95" – Сергея Нахмановича Шефира первым помощником президента Украины.

Более подробно о всех назначениях читайте в материале "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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