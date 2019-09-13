Чийгоз: Путину нужна вся Украина, и он не остановится перед нашими жертвами

/ Фото: AFP

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Президент РФ Владимир Путин уходить с оккупированных территорий Донбасса и Крыма не намерен, потому что ему нужна вся Украина.

Об этом замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахмет Чийгоз рассказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он напомнил, что несмотря на объявленное перемирие, на Донбассе каждый день гинут украинские военные, при этом ни одно формирование российской армии оккупированную территорию не покинуло, в то время как украинцам и остальному миру навязывают манипуляционное мнение, что это якобы наш "внутренний конфликт".

"И мира не будет… нет, будет мир, если мы снова станем колонией или сателлитом России, чего она и добивается. Но партнеры будут себя вести более решительно, если мы будем также решительны, как были все эти пять лет войны. А политзаключенные и наши моряки сказали, что готовы сегодня снова входить в Азов, хотя в Азов после этого (захвата украинских кораблей россиянами в Черном море. – Ред. ) почему-то ни один наш корабль на заходит. Наши политзаключенные сказали, что с Путиным договариваться можно только на позициях силы и на позиции наших интересов. А это значит – освободить Крым, это – уйти с Донбасса", – подчеркнул замглавы Меджлиса.

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"Готов ли на это Путин? Путин захватывал Крым и Донбасс не для того, чтобы удовлетворить свое величие Владимира Великого. Ему нужна вся Украина и он ни перед какими жертвами, нашими жертвами, не остановится", – считает Чийгоз.

По его мнению, Украина должна добиваться освобождения сотен своих политзаключенных, которые продолжают сидеть в российских тюрьмах, однако не любой ценой.

"Мы должны понимать: чем сплоченнее – тем мы сильнее. А президент Зеленский на международных площадках должен твердо и четко говорить, что мы не поступимся никакими интересами, а вслед за ним – чиновники уровня Министерства иностранных дел, уровня правительства должны точно так же настаивать на этих принципах, а не забрасывать некие "месседжи", которые всколыхнули все общество, что выборы проведем по всей Украине (не упоминая Крым) и на оккупированных территориях Донбасса", – эмоционально заявил крымско-татарский лидер.

По его словам, он видел эти т.н. "выборы" в виде "референдума", когда "зеленые человечки" с автоматами никому не оставили шансов.

"Пять лет прошло, и шансов у людей там нет, чтобы выразить свое мнение. Не дай Бог, чтобы мы этими манипуляциями пришли к такому же состоянию. И правильно было сказано, что страна, которая свои честь, достоинство, независимость отстаивала уже третьим Майданом, не позволит никому, снова себя унизить и снова отдать вот в то холопство, которое было сотни лет под Россией", – подытожил Чийгоз.

Напомним, в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса. По мнению эксперта Американского совета по внешней политике Стивена Бланк, заставить Россию уйти с Донбасса поможет военная помощь Запада Украине и давление на Москву со всех сторон, в том числе и усиление санкций.

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