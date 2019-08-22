Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли замену

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Член партии "Слуга народа" Андрей Лысюк, который по результатам досрочных парламентских выборов в Украине прошел в Верховную Раду, сложил свой мандат.

Об этом 22 августа сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, не получил указанного мандата", – гласит заявление, опубликованное пресс-службой ЦИК.

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А "Украинской правде" глава адвокатской конторы Андрей Лысюк объяснил свое решение тем, что на данный момент он проходит воинскую службу, на которой восстановился во время избирательной кампании. По его словам, руководство партии осведомлено и одобряет его решение.

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Место Лысюка в Верховной Раде IX созыва достанется 129-му номеру в списке "Слуги народа" Елене Хоменко, прежде работавшей директором по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95".

Напомним, что с полным списком будущих парламентариев Рады девятого созыва вы можете ознакомиться в материале на нашем сайте.

Кроме того, ранее стала известна схема распределения народных депутатов под куполом Рады на ближайшие пять лет.

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