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Членство в НАТО – единственная гарантия безопасности Украины – Порошенко

1 ноября, 21:44

По мнению пятого президента Украины, именно вступление в Альянс будет гарантировать территориальную целостность страны

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Россия будет препятствовать получению Украиной плана действий относительно членства в НАТО.

В этом убежден пятый президент Украины Петр Порошенко.

На львовском форуме безопасности он сообщил: поездки и активные встречи Владимира Путина с руководителями европейских стран — это попытка Кремля доказать, что Россия — не агрессор и с нее нужно снять санкции. А после – Россия будет продолжать войну против Киева.

"Никакого другого формата предоставления гарантий международной безопасности и территориальной безопасности и целостности Украины не существует. Ни Будапештский, ни Лондонский, ни Бухарестский, ни Женевский меморандум. Кроме одной, и эта гарантия безопасности – полноценное членство в НАТО", заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи 31 октября с Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также Президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

Напомним, недавно министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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Россия НАТО безопасность агрессор Петр Порошенко

Источник: Сегодня

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